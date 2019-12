Leggi la notizia su ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Comunque vada staseradavanti alla prima vera crisi di De, alvero step sbagliato o se volete mancato da quando è patron del Napoli. Se Donadoni fu apparato con Mazzarri ora è più dura poiché questa squadra è andata troppo avanti per accontentarsi. Ancelotti era stato ingaggiato per dare ad una squadra di talento, ad una macchina perfetta, una mentalità vincente, una veste cinica su uomini romantici legati alla fame rivoluzionaria per competere. Non ci è riuscito e i motivi sono molteplici, tra questi la mancanza di personalità atavica degli azzurri. Tuttavia credo che Carletto non abbia colpe ed è un signore a non cercare alibi, anche perché il mercato lo valutò da dieci e quindi non può nemmeno rifugiarsi dietro l’alibi più usato dalla sua categoria. Ogni azienda vive di programmazione e questa è stata fallita ed è giusto che la società ci metta la ...

napolista : Siamo di fronte al primo fallimento di De Laurentiis Ogni azienda vive di programmazione e questa è stata fallita…