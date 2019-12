PS5 | ecco il possibile design del DualShock 5

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Anche se PS5 è lontana circa un anno, in rete iniziano a comparire i modelli didel5.LetsGoDigital, il sito responsabile della creazione dei prototipi del dev-kit di PS5, Nintendo Switch VR e altri dispositivi basati su brevetti e immagini trapelate, è tornato con unper il controller5.Ilutilizza principalmente un recente brevetto Sony come base. Nel brevetto, comparso la scorsa settimana, Sony descrive in dettaglio una tecnologia che consentirebbe a un controller di essere utilizzato da più utenti remoti contemporaneamente.Leggi altro...

Eurogamer_it : Ecco come potrebbe essere il #DualShock5 di #PS5. - RedBlack85 : PS5: ecco come potrebbe essere il Dualshock 5 della console next-gen - infoitscienza : PS5, ecco come potrebbe essere il nuovo DualShock 5 -