Parma | bambina rischia di soffocare per aver inalato dei pezzetti di castagna

bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) La vicenda è accaduta a, dove unadi soli 7 mesi è stata portata con urgenza in sala operatoria, all’interno dell’ospedale di, poiché hato di morire soffocata. La piccola hadeini die la paura per i suoi genitori è stata molta. Il team ospedaliero l’ha sottoposta ad una disostruzione, che è risultata piuttosto complicata visto la sua tenera età. I familiari hanno raccontato che laha iniziato a mostrare segni di soffocamento, mentre stavano mangiando e dopo il loro immediato intervento, tutto sembrava risolto. Dopo poche ore, però, laha iniziato ade difficoltà respiratorie ed hanno deciso di portarla in ospedale. Dopo la visita, il team ospedaliero, ha riferito ai genitori che il polmone sinistro della ...

QuinziUgo : RT @RebeldeJaja: @Th_Dm4570 @QuinziUgo A Parma si chiama 'Sorbir'. Mio nonno, i suoi fratelli e anche la sezione femminile della famiglia,… - RebeldeJaja : @Th_Dm4570 @QuinziUgo A Parma si chiama 'Sorbir'. Mio nonno, i suoi fratelli e anche la sezione femminile della fam… -