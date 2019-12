Leggi la notizia su newsmondo

(Di martedì 10 dicembre 2019)in New. Un uomo e una donna hanno aperto il fuoco contro la folla. Il bilancio è di une diversi feriti.CITY (STATI UNITI) –in New. La striscia di sangue non si ferma negli Stati Uniti con un uomo e una donna hanno aperto il fuoco sulla folla provocando la morte di una persona e il ferimento di altri residenzi. E’ai dueche hanno fatto perdere le proprie tracce. Aperta un’indagine per capire meglio i motivi di questa ennesima tragedia. NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

NewsMondo1 : Nuova sparatoria in New Jersey, un morto. Caccia ai killer - AndreaColandrea : #RepubicaCeca Nuova sanguinosa sparatoria di un folle. Strage in ospedale a #Ostrava, sei i morti. Il killer si è u… - infoitestero : Nuova sparatoria in base Usa: Lo sceriffo, 2 i morti -