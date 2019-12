MLB The Show non sarà più un' esclusiva PlayStation | il gioco di baseball arriverà anche

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) MLB The, un'di lunga data per i sistemisviluppata da uno studio interno di Sony, apparirà ora su altre console come parte del nuovo accordo di licenza della serie con la Major League.L'accordo significa che, mentre la serie continuerà ad apparire sui sistemi Sony, verrà pubblicatasu "piattaforme console aggiuntive ... già nel 2021".Mentre nel comunicato stampa non viene fatta alcuna menzione specifica di quali siano tali sistemi, arrivano i tweet di Nintendo e Microsoft:Leggi altro...

Eurogamer_it : #MLBTheShow non sarà più un'esclusiva #PlayStation. - GamingToday4 : Sony continuerà a sviluppare finora l'esclusivo MLB The Show e lo porterà su Xbox e Nintendo - cyberanimax : -