Le piante provano dolore | lo dice la scienza

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) I ricercatori dell’Università di Tel Aviv hanno scoperto che anche lesoffrono e. Alcune specie, quando subiscono uno “stress ambientale” lo esprimono emettendo un suono ad alta frequenza. Il team di scienziati ha effettuato la propria ricerca, sperimentando su alcunedi pomodoro e di tabacco privandole dell’acqua e tagliando i loro fusti. In seguito, hanno posizionato un microfono a circa 10 centimentri di distanza per “registrare la loro reazione”. Ebbene, sembra incredibile, ma in entrambi i casi, hanno scoperto che leemettevano ultrasuoni tra i 20 e i 100 kilohertz. LeQuando il fusto di una pianta di pomodoro è stato tagliato, i ricercatori hanno rilevato l’emissione di 35 ultrasuoni nel corso di un’ora mentre ledi tabacco ne hanno emessi 15. Inoltre, quando gli scienziati le hanno ...

HuffPostItalia : 'Anche le piante provano dolore'. La scoperta dei ricercatori di Tel Aviv - doctorhoover : RT @HuffPostItalia: 'Anche le piante provano dolore'. La scoperta dei ricercatori di Tel Aviv - BettaElisa30 : RT @LaPausaCaffe: Scoperta dei ricercatori di Tel Aviv: 'Anche le piante provano dolore'. Ma mai quanto i vegani che a questo punto non san… -