(Di martedì 10 dicembre 2019) Il Consiglio Comunale dihato all’unanimità un ordine del giorno per concedere la. L’allenatore della squadra rossoblu potrebbe ottenere l’onorificenza nelle prossime settimane. Tuttavia, nel documento è richiesta la verifica di concessione temporanea di residenza per motivi di salute alle persone con problemi oncologici. Virgilio Merola, il sindaco del capoluogo bolognese, infine, ha commentato la seduta parlando di “una discussione positiva su un tema delicato come la malattia e il modo di affrontarla”.Il messaggio condiviso su Facebook daldirecita: “Mi sento un fratello ed un figlio di. Il Consiglio comunale, nella seduta di oggi, hato all’unanimità un ordine del giorno per concedere ala ...

DiMarzio : Il video dell'approvazione per la cittadinanza onoraria per Sinisa #Mihajlovic da parte del Comune di #Bologna ?? - notizieit : Il Comune di #Bologna approva cittadinanza onoraria a Sinisa Mihajlovic - lukogene : RT @Twiperbole: @zanasi_davide @BfcOfficialPage Buonasera Davide, qui può leggere l’ordine del giorno e le motivazioni ?? -