Giampiero Mughini contro Alba Parietti E lei | Io soubrette vendo più libri di

Leggi la notizia su ilsussidiario

(Di martedì 10 dicembre 2019), lite in diretta cona Vieni da me. La showgirl: "piùdi lui". E annuncia che sarà ospite del programma.

ilfoglio_it : Mandare a memoria Vasilij Grossman per capire l’orrore che fu il comunismo reale. Un orrore che non è affatto un in… - zenoerre : Scontro fra titani (si fa per dire)! alba parietti: giampiero mughini scrive libri che non vende e occupa il posto… - _DAGOSPIA_ : ALBA PARIETTI: GIAMPIERO MUGHINI SCRIVE LIBRI CHE NON VENDE E OCCUPA IL POSTO DELLA SOUBRETTE… -