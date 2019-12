Ghostbusters | Legacy | polemiche sul trailer definito una brutta copia di Stranger

movieplayer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le immagini deldihanno diviso il pubblico americano, per alcuni il film sembra unadiThings; la polemica infiamma i social. Ildiha diviso nei giudizi, chi lo ha amato da subito e chi lo haunadiThings. Le prime immagini delrilasciate ieri hanno, infatti, diviso il pubblico tra chi ne è rimasto entusiasta e chi invece lo hadeludente. A colpire in negativo, leggendo alcuni commenti apparsi in rete, è l'atmosfera generale con la presenza soprattutto dei ragazzi protagonisti del sequel e pochissimi accenni ai due film originali. Il primodidenoterebbe poca attenzione al passato e semmai un tentativo maldestro di rifarsi a una ...

