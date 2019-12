Conte | Non starò appeso Ora una agenda di rilancio fino al 2023

huffingtonpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) Il governo giallo-rosso conquista festeggia i cento giorni dall’insediamento tra gli scontri interni alla maggioranza sulla manovra economica e i toni caldi tra opposizione ed esecutivo sul Mes. Giuseppe, in un’intervista a Il Corriere, rilancia la sfida del suo secondo governo: “Abbiamo vinto lo sprint dei 100 metri. Ora parte la maratona delle riforme strutturali per cambiare davvero il Paese”.Il premier mette il punto sulla verifica che il suo governo affronterà a gennaio:“Starenon è nel mio carattere e la forza ci viene dai risultati. Più che di una verifica, si tratterà di un. In soli 100 giorni abbiamo messo in sicurezza il Paese e i risparmi delle famiglie. Abbiamo sterilizzato 23 miliardi di Iva, abbassato tre miliardi di tasse ai lavoratori, restituiremo tre miliardi agli italiani che utilizzeranno ...

_arianna : Ha lanciato una raccolta firme. Ha accusato Conte di alto tradimento. Ha terrorizzato i cittadini sul fondo salva-S… - Paolo_Bargiggia : Se accendi la tv e all'improvviso senti un'intervista di Antonio Conte, come minimo pensi che gli sia morto il gatt… - marcotravaglio : CARTA DI DISCREDITO Avevano scritto che il governo giallo-rosa stava cadendo; invece non è caduto manco stavolta. A… -