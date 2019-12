Leggi la notizia su ilfoglio

(Di martedì 10 dicembre 2019) Le premesse per una crisi di governo non mancavano: un vicecancelliere e ministro delle Finanze (Olaf Scholz) bocciato personalmente e politicamente dal proprio partito; una base socialdemocratica ampiamente delusa da sei anni consecutivi di; l’elezione alla co-presidenza della Spd

ilfoglio_it : Allora regge, la Grande coalizione. L’Spd tedesca si dà una leadership anti Merkel ma poi sceglie di continuare a s… - Ornella_oddo : @TaetaeSmile__ Il discorso non regge.. perché allora anche gli altri dovrebbero fare gli stessi ricordo, facendo pa… - romanoduccio : E allora che si fa? Per non spendere di più tolleriamo l'evasione fiscale? Suvvia Giacalone! Intanto pagare le tas… -