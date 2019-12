Alessandra Celentano si vendica | Interrogazione a sorpresa per Valentin

Amici 19 - daytime : Alioscia protesta - la reazione di Alessandra Celentano : Alioscia ha protestato durante il daytime di Amici 19 e la maestra Alessandra Celentano ha reagito. Ecco che cosa è successo Amici 19: Alioscia si rifiuta di andare a lezione Lunedì 9 dicembre è andato in onda su Real Time il daytime di Amici 19. Lorella Boccia, supporter dei ragazzi insieme a Marcello Sacchetta, ha […] L'articolo Amici 19, daytime: Alioscia protesta, la reazione di Alessandra Celentano proviene da KontroKultura.

Maria De Filippi chiede un contegno a Valentin | Crisi per Francesca Tocca e Alessandra Celentano : Amici 19 sta regalando tante sorprese. Maria De Filippi è dovuta intervenire chiedendo del contegno a Valentin ha avuto un atteggiamento particolare verso Francesca Tocca e Alessandra Celentano. La puntata di Amici 19 di sabato è stata ricca di grandi sorprese. Non tutti, però, hanno notato il comportamento particolarmente esibizionista del ballerino Valentin, che solo […]

Amici 19 - Maria De Filippi sbotta contro Alessandra Celentano : 'Fattene una ragione!' : Nella quarta puntata di Amici 19 c'è stato uno scontro tra Alessandra Celentano e Maria De Filippi. Ecco che cosa è successo Amici 19: è scontro tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano Sabato 7 dicembre è andata in onda la quarta puntata di Amici 19. Maria De Filippi ha affrontato la questione legata a […]

"Amici di Maria De Filippi" si apre all'insegna di "Tu Si Que Vales". La cantante Nyv ha vinto, sfidando Gaia e Jacopo, la possibilità di esibirsi alla finale di "Tu Si Que Vales" del 14 dicembre in prime time su Canale 5. Anche se forse alla luce delle esibizioni di ciascuno avrebbe meritato di più Jacopo. Ma è stata una puntata alquanto movimentata per la cantante, che si è ritrovata anche all'ultimo posto in classifica e quindi

Amici 19: Maria De Filippi si arrabbia e litiga con Alessandra Celentano Durante la puntata di Amici di sabato, Maria De Filippi si è arrabbiata con Alessandra Celentano. La padrona di casa ha ripreso l'insegnante per via di una frase pronunciata contro Valentin Alexandru. Il ballerino di latino americano ha richiesto che ci sia ad Amici 19 un professore specializzato nel suo genere, in modo di essere valutato adeguatamente. Gli allievi

Amici, la reazione di Timor Steffens alle parole di Alessandra Celentano su Valentin Alexandru Timor Steffens non ha reagito molto belle al modo in cui Alessandra Celentano ha trattato i ballerini di quest'anno durante l'ultima puntata del sabato. In realtà la professoressa aveva detto semplicemente che Javier Rojas è di gran lunga superiore al resto […]

Puntata ricchissima di colpi di scena la seconda di Amici 19. Con tanto di scontro fra Natalia Titova e Alessandra Celentano. La prima non ha un posto tra i prof di ballo, ma dà comunque lezioni di danza latino americana ai concorrenti. La seconda, invece, insegna nella scuola più famosa della tv insieme a Timor Steffens e Veronica Peparini. E secondo la Titova, la Celentano criticherebbe tutti i latinisti perché convinta che la danza classica

Amici 19 - seconda puntata di sabato 23 novembre 2019 : Skioffi - Valentin e Javier entrano nella scuola. Scontro tra Alessandra Celentano e Timor Steffens : Amici 19 Amici 19 prosegue nel sabato pomeriggio di Canale 5 e qui su DavideMaggio.it si rinnova l'appuntamento con il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che è accaduto in studio durante la registrazione del secondo speciale, avvenuta ieri. Amici 19: la diretta minuto per minuto della seconda puntata 14.11: Maria De Filippi entra in studio, saluta i professori e annuncia "i ragazzi di

Alessandra Celentano sbotta contro Timor Steffens ad Amici 19: cosa è successo Non è andato giù a Timor Steffens il fatto che il ballerino sudamericano Javier, che ha sfidato Valentin Alexandru, sia stato fortemente voluto da Alessandra Celentano. Il maestro di Amici 19 ha litigato animatamente con la collega, che ha chiesto e ottenuto che anche Valentin entrasse come allievo. Alessandra Celentano è sbottata contro Timor Steffens sostenendo che

Amici 19 Anticipazioni: Valentin Alexandru fa perdere la pazienza ad Alessandra Celentano Nella puntata del daytime di Amici 19 andato in onda su Real Time è stata mostrata un'altra giornata intensa di studio per i cantanti e i ballerini della nuova edizione del talent di Maria De Filippi. Valentin Alexandru continua a fare di testa sua non applicandosi nello studio teorico della danza classica e questo comportamento non fa altro che

Amici, Valentin Alexandru sfida Alessandra Celentano: nuova guerra nel talent show Valentin Alexandru sembra essere un ragazzo molto convinto e con la testa sulle spalle: d'altra parte la sua carriera parla da sé. Il punto è che continuando a non studiare e a rispondere ad Alessandra Celentano con dei sorrisi che sembrano più sfide che ammissioni […]

AMICI 19 - ED. 2020/ Anticipazioni 21 novembre : Valentin 'sfida' Alessandra Celentano : AMICI 19, ed. 2020, Anticipazioni 21 novembre: il pubblico può scegliere chi si esibirà sicuramente sabato pomeriggio durante lo speciale su canale5