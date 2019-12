Addio a Marie Fredriksson | è morta la cantante dei Roxette

ilgiornale

(Di martedì 10 dicembre 2019) Alessandro Zoppo Lasvedese, 61 anni, combatteva da tempo contro un tumore al cervello: l’annuncio della sua scomparsa da parte della famiglia, la storicadei, èall’età di 61 anni. La leader della band svedese, giunta al successo grazie a singoli popolari come The Look, Listen to Your Heart, It Must Have Been Love e Fading Like a Flower (Every Time You Leave), combatteva da tempo contro un tumore al cervello. La notizia della sua scomparsa è stata resa nota dal Mirror, che cita il giornale scandinavo The Express. Lalascia il marito, il tastierista Mikael Bolyos, e i loro due figli, Inez Josefin e Oscar. "È con grande tristezza – si legge nella nota diffusa dalla famiglia – che dobbiamo annunciare che una dei nostri artisti più grandi e più amati se n’è andata.la mattina del 9 dicembre ...

