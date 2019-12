Una vita anticipazioni dal 9 al 15 dicembre 2019 | Samuel aggredisce Telmo

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nelle puntate di Unain onda da lunedì 9a domenica 15su Canale 5, Celia è attanagliata da un terribile dubbio mentrevengono alle mani:. Unatorna per una nuova settimana, dal 9 al 15e leparlano di una situazione, nel triangolo tra, Lucia e, che si sta surriscaldando.di lunedì 9: Flora e Servante decidono di diventare soci in affari. Padredecide di tenere una toccante omelia per sensibilizzare gli abitanti di Acacias affinchè aiutino gli sfollati.di martedì 10: Susana e Lucia subiscono dei ricatti. Felipe, spinto da, deve provare a convincere Celia e Lucia a non tornare alla casa parrocchiale.di mercoledì 11: Le ...

