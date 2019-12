Paziente accoltella infermiera | arrestato per tentato omicidio

notizie

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E’ successo nelle corsie dell’ospedale di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone. Un’è statata da unche, stando alle prime ricostruzioni, si sarebbe portato l’arma da casa. E’ stata ricoverata e operata d’urgenza ma non è in pericolo di vita.ta daIl fatto è accaduto nella mattinata di lunedì 9 dicembre, durante l’orario dedicato alle visite mediche. Un uomo si era recato presso il Centro di Salute Mentale per sottoporsi alla terapia giornaliera ma, mentre attendeva il suo turno, ha aggredito e ferito un’ndola più volte e ferendola gravemente. Immediato il soccorso del personale medico presente che ha trasportato la vittima al Pronto Soccorso del medesimo ospedale dove le sono state diagnosticate diverse ferite all’emitorace sinistro. ...

