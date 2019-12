Mattino | Insigne a Edo De Laurentiis «State sempre contro di noi»

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Le multe, un pensiero continuo nella testa dei calciatori del Napoli che non gli permette di essere sereni. Lo ha detto più volte l’allenatore che alla squadra manca la serenità di giocare come sanno, lo scrive oggi il, ricordando che purtroppo la questione non si risolverà a breve e che rischia di rendere nulli gli sforzi di Ancelotti di uscire dalla crisi. Il quotidiano riporta alcuni stralci dell’atto redatto dalla società e fatto recapitare ai calciatori con la richiesta delle multe in cui si sottolineano innanzitutto i motivi per cui il presidente aveva scelto il ritiro, nulla di punitivo. è il direttore sportivo Giuntoli che invia una mail agli altri dirigenti «la mattina di domenica 3 novembre » al fine di «occuparsi dell’organizzazione del ritiro». Ed è il team manager De Matteis a riferirlo ai calciatori. Prima, dunque, dell’annuncio ufficiale di De ...

