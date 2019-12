Guida tv martedì 10 dicembre i programmi di oggi

dituttounpop

(Di lunedì 9 dicembre 2019)tv10– Cosa c’è stasera in tv? Rai 1 ore 21:25 Parigi può attendere 1a Tv Rai 2 ore 21:20 Le spie della porta accanto 1a Tv Rai 3 ore 21:20 #cartabianca Canale 5 ore 20:50 Inter- Barcellona Rete 4 ore 21:30 Fuori dal Coro Italia 1 ore 21:30 Le Iene Show La7 ore 21:15 diTv8 ore 21:25 Il Natale di Joy Nove ore 21:25 Babbo Natale non viene da nord Serie Tv e Film in TvTv10Le Serie Tv in Chiaro TopCrime ore 21:35 Chicago PD 3×07-08 Giallo ore 21:10 Profiling 2×07-08 Spike ore 21:30 The Librarians 4×10-11-12 Le Serie Tv sui Canali Sky/Premium Sky Atlantic ore 21:15 The Affair 5×11 Finale 1a Tv Fox ore 21:00 Magnum PI 2×09 1a Tv + MacGyver 3×06 FoxLife ore 21:00 9-1-1 3×08 1a Tv + The Resident 3×07 1a Tv FoxCrime ore 21:05 Candice Renoir 7×03-04 PremiumCrime ore 21:15 ...

