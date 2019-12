GdS – Esonero Ancelotti? Gattuso traghettatore e poi Gasperini

forzazzurri

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La Gazzetta dello Sport delinea lo scenario nel caso in cui De Laurentiis dovesse decidere di mandar viaScrive la rosea: “Ci sarebbe bisogno di un allenatore che per centrare il quarto posto, dopodiché arrivederci e grazie, perché il presidente ha altre idee per il futuro. Come sostituto di, per la prossima stagione, lui vede molto bene Gian Piero”. Il primo nome in agenda è proprio quello di Rino, al quale è stata prospettata l’ipotesi, poco gradita, del traghettamento. Ma, al momento, è proprio lui in pole position e non è escluso che per il fine settimana possa già subentrare al suo amico Carletto. Un sondaggio, comunque, De Laurentiis lo ha fatto anche con Edy Reja, l’allenatore al quale è legato da un forte amicizia. Il tecnico goriziano, nonché c.t. dell’Albania, domani sera sarà a Napoli per festeggiare Hamsik. PER ...

