Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ha un sorprendente legame con Shining!

movieplayer

(Di lunedì 9 dicembre 2019)2 - Ildi, l'autore dei brani del film2 - Ildiha uncon Shining contenuto in uno dei brani del lungometraggio animato Disney! A sorpresa, scopriamo che l'hit Disney2 - Ildicontiene unconche, a quanto pare, sarebbe di tipo musicale, come è stato appena rivelato. La fonte di ispirazione primaria di- Il regno di ghiaccio eII - Ildiè la fiaba di Hans Christian Andersen, La regina delle nevi. La fonte di ispirazione di una delle canzoni contenute nel sequel, però, è ben più oscura. I cinefili più attenti ricordano l'iconica sequenza di apertura di Shining dove vediamo un'auto inerpicarsi su per le montagne del Colorado, ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Box Office: Frozen 2 – Il segreto di Arendelle incanta in America e in Italia - Voto10 : Box Office USA: Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle ancora al comando - Voto10 : Box Office Italia: sempre in testa Frozen 2: Il Segreto di Arendelle -