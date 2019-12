È un’annata storta del Napoli o c’è un comportamento doloso?

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) So di andare controcorrente: secondo me, ilè vittima di un blocco psicologico dei calciatori. Non è un alibi per le brutte anzi orribili prestazioni degli azzurri, ma il calcio non è una scienza esatta, a differenza di quello che pensano in molti. L’esempio più clamoroso è quello della Lazio che, nel campionato 1970/71, se non vado errato, retrocesse in serie B pur disponendo di uno squadrone, capitanato da Giorgio Chinaglia. Io mi rifiuto di credere che Lorenzo Insigne non si impegni. Impossibile. Non gli converrebbe. Si svaluterebbe anche la sua personale reputazione e, quindi, il suo ingaggio. Lo stesso dicasi per i big, senza far nomi. Non sono uno psicologo e mi limito a dire che siamo assistendo ad una di quelle cosiddette “annate storte”. Qualche punto lo abbiamo perso per errori arbitrali e poi, dopo la partita con l’Atalanta, con quel famoso errore di non “chiamare” il ...

