Dieta prima di Natale | due settimane per mettersi in forma prima delle abbuffate Il

attualitavip.myblog

(Di martedì 10 dicembre 2019) Si avvicinano le festività natalizie e per 1 italiano su 3 sono motivo di ansia, agitazione (35%) e senso di colpa (29%). In vista del consueto tour de force a tavola, per limitare al minimo i danni degli stravizi è meglio correre al riparo in anticipo, seguendo un’alimentazione controllata. Un prezioso aiuto viene dal pesce e dalle conserve ittiche, protagonisti di unapre-festività ideata dal nutrizionista Prof. Migliaccio. Quando si avvicina ilil pensiero corre inevitabilmente agli ipercalorici menufeste. 1 italiano su 3 (32%) li teme e li vive con agitazione (35%) e sensi di colpa (29%) che si traducono in un malessere capace di rovinare la serenità del momento (Fonte: indagine Nutrimente Onlus). Il rischio di abbandonarsi a tentazioni e peccati di gola è dietro l’angolo. Come gestire al meglio appuntamenti conviviali in famiglia, cene e aperitivi con ...

annar05e : RT @SimoneTavelin: Io che decido di mettermi a dieta pochi giorni prima che inizino le abbuffate natalizie - ot5terrah : @darkskywriter Così come non era salutare la restrizione calorica che ha dovuto mantenere per raggiungere i livelli… - MauroV1968 : @_vedocose Io quando mi invitano i milanesi, passo prima a fare la spesa al supermercato. Se mi invitano i torinesi… -