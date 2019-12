A Teheran i tifosi dell’Esteghlal scendono in piazza per Stramaccioni

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) In. Per. Un centinaio didell’Esteghlal, principale squadra del campionato iraniano prima in classifica in questo momento, si sono “riversati” davanti al ministero dello sport per protestare contro l’addio dell’ex tecnico dell’Inter. Ieri, che non molto tempo fa era addirittura rimasto bloccato in Iran per una disfida burocratica con la federcalcio, ha rescisso il contratto per giusta causa, per irregolarità nei pagamenti degli stipendi. Idell’Esteghal hanno preso le parti del tecnico e hanno cominciato a protestare contro i dirigenti e il ministero dello sport proprietario del club. Secondo la Gazzetta dello Sport l’allenatore avrebbe già lasciatonella notte, su un volo privato, ma i suoi collaboratori sarebbero ancora in città senza autorizzazione a lasciare il Paese. ...

