Speed skating | l’Italia dà spettacolo e vince nel team-pursuit! Show azzurro in Coppa del

(Di domenica 8 dicembre 2019) Si è disputata la terza ed ultima giornata di gare della tappa di Nur-Sultan valida per ladel Mondo di: in Kazakhstan, successo nelpursuit con Nicola Tumolero, Andrea Giovannini e Michele Malfatti, che sbaragliano la concorrenza. Buona prestazione anche per Noemi Bonazza nei 1500, decima piazza per lei. Nelpursuit maschile l’Italia (Nicola Tumolero, Andrea Giovannini, Michele Malfatti, con Alessio Trentini riserva)in 3’46″317, battendo il Canada per 1″34 e la Russia per 1″94. Con i 120 punti odierni l’Italia sale a 200 e balza al comando della classifica di, con quattro lunghezze di margine sull’Olanda, sei su Giappone e Canada ed otto sulla Russia. Nelpursuit femminile vittoria del Canada in 3’00″246 davanti all’Olanda, seconda a 0″10, ed alla Russia, terza a ...

