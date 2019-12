Milan | ultima chiamata per Piatek a Bologna | incombe Ibra

calcionews24

(Di domenica 8 dicembre 2019)percontro il: l’attaccante polacco vuole interrompere il digiuno e “allontanare”himovic. L’attaccante polacco del, infatti, si giocherà oggi al Dall’Ara contro iluna bella fetta del suo futuro in rossonero. Alla ricerca di quel gol che manca da ottobre, in un digiuno ormai lungo sei partite. «Non esiste un caso», ha sentenziato ieri Pioli in conferenza stampa. Ma una prestazione convincente della punta sarebbe importantissima per ritrovare fiducia e soprattutto – come conferma La Gazzetta dello Sport – per allontanare le voci che vorrebbero a gennaiohimovic in rossonero ed il polacco con le valigie in mano. Leggi su Calcionews24.com