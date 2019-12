LIVE Avellino-Sicula Leonzio | le formazioni ufficiali

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minuto– Continuità. E’ questa la parola d’ordine in casa. Dopo la svolta societaria con il passaggio di consegne tra Sidigas e l’IDC è tempo di proseguire il percorso cominciato con le due vittorie ottenute contro Rieti e Viterbese. Per l’ultima gara del 2019 in casa, per uno strano scherzo del destino, arriva ladell’ex Giovanni Bucaro. Ledi(3-4-3): Tonti; Njie, Zullo, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic. A disp.: Pizzella, Abibi, Morero, Rossetti, Albadoro, Alfageme, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Acampora, Petrucci. All.: Capuano.(4-3-3): Nordi; De Rossi, Sosa, Petta, Sabatino; Palermo, Esposito, Maimone; Sicurella, Scardina, Bariti. A disp.: ...

