ilnapolista

(Di domenica 8 dicembre 2019) Almenodel Napoli hanno mostratoper l’1-1 sul campo dell’Udinese. Come scrive Il: La squadra nelloo mostra la suaper il: ed è questa reazione fuori dal campo l’unico, vero, segnale a cui aggrapparsi. Perché le urla dei, la delusione per questo punto che non cambia di nulla la classifica può essere la chiave per la svolta. Ieri sera, Carlo Alvino da Tv Luna ha riferito di Manolas molto arto, il difensore greco è uno dei pochi ad aver dato l’anima in campo. L'articolo Il: «ladeiper il» ilNapolista.

napolista : Il Mattino: «Negli spogliatoi la rabbia dei calciatori per il pari» “È questa reazione fuori dal campo l’unico, ve… - itsbettabitch : RT @Iperborea_: Kpop stans, mi siete simpatiche, ma le directioner negli anni ci hanno dato “Erano le 4 del mattino ed ero su Tumblr”, “fig… - psissy_ : RT @Iperborea_: Kpop stans, mi siete simpatiche, ma le directioner negli anni ci hanno dato “Erano le 4 del mattino ed ero su Tumblr”, “fig… -