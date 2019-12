Highlights Lazio-Juventus 3-1 | video | gol e sintesi L’Aquila travolge la Vecchia Signora

oasport

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lanon riesce ad approfittare del passo falso dell'Inter e si allontana dalla vetta della graduatoria a causa della sconfitta patita per mano della. I ragazzi di Simone Inzaghi hanno disputato una partita quasi perfetta. Dopo il gol di Ronaldo i biancocelesti sono stati bravi a reagire. Il pareggio di Felipe Luiz ha dato la spinta morale per affrontare la corazzata di Sarri. L'episodio chiave è stata senza ombra di dubbio l'espulsione di Cuadrado per fallo da ultimo uomo su Lazzari. Il meraviglioso gol di Milinkovic-Savic ha tagliato di fatto tagliato le gambe a Dybala e compagni. Nel finale con il più classico dei contropiedi, Caicedo ha chiuso il match.3-1:

