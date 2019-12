Con il Papa | Greta e le Sardine | sono una partigiana dell’illusione

huffingtonpost

(Di domenica 8 dicembre 2019) Lei trova una definizione perfetta: “Un’illusa?più che un’illusa.una teorica dell’illusione. Ancora meglio: unadell’illusione. Nell’illusione, ripongo tutta la mia fiducia”. Nemmeno quattro psicoanalisibastate a convincere Ginevra Bompiani che – come diceva Sigmund Freud – l’idea di eliminare l’aggressività dall’essere umano è una chimera: “Due sere fa, una mia amica mi ha chiesto: Qual è la differenza tra la speranza e l’illusione?. Le ho risposto che la speranza è una virtù passiva. È simile all’attesa. Non dipende da te. Invece, l’illusione sei tu che la costruisci, la modelli, ti impegni a realizzarla. Per questo, la coltivo”.Scrittrice, traduttrice, fondatrice della casa editrice Nottetempo, dopo aver ...

matteosalvinimi : Oggi al Villaggio degli Elfi, a parlare di LOL con mamme e papà?? Buonanotte ?? - vaticannews_it : #Immacolata Storia di una festa. Fu Papa Pio IX l'8 dicembre 1854 con la bolla Ineffabilis Deus, a sancire come la… - RaiCultura : ?? #AccaddeOggi L'#8dicembre 1965 papa Paolo VI chiude il Concilio Vaticano II con otto messaggi al mondo.… -