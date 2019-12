Usa, Ericsson patteggia per oltre 1 Mld

La società svedese di telecomunicazionipagherà1 mld di dollari comemento per le accuse di corruzione che interessano un periodo di 17 anni e almeno 5 Paesi, dall'Asia al Medio Oriente. Lo ha fatto sapere il dipartimento di Giustizia Usa. Per l'accusa,era coinvolta in un sistema di tangenti, falsificazione di libri contabili e corruzione in Paesi come Cina,Vietnam,Indonesia e Kuwait La società ha ammesso di aver creato un fondo per regali, viaggi e divertimenti di funzionari per ottenere commesse.(Di sabato 7 dicembre 2019)