Tassista prende a pugni un cliente | Raggi | “Ritirare la licenza” VIDEO

(Di sabato 7 dicembre 2019) Aggressione di una un. Il passeggero aveva chiesto di usare il tassametro. La condanna della: “Ritirare la licenza”. FIUMICINO (ROMA) – La richiesta dell’uso del tassametro è stata alla base dell’aggressione da parte di unad un. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, il passeggero ha chiesto l’utilizzo del tassametro per un regolare servizio. Una richiesta che ha fatto irritare il conducente del servizio taxi tanto da colpire l’italiano con un pugno in faccia. La vittima ha rimediato la frattura del setto nasale con una prognosi di circa 30 giorni. Per l’aggressore, invece, è scattata la denuncia e nelle prossime ore potrebbe essere emesso anche un mandato di custodia cautelare con l’accusa di lesioni. La ricostruzione La ricostruzione dell’aggressione è stata ...

