Sky | Llorente entrerà in campo dal primo minuto della ripresa

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019)tempo poco convincente per il Napoli di Ancelotti che sembra provarci ma senza trovare il guizzo giusto per colpire l’Udinese. A Sky prima di andare in pausa arriva al conferma delche l’allenatore ha deciso per provare a cambiare l’esitogara che per adesso pende verso i friulani.daldel secondo tempo, non si sa ancora il nome del calciatore che lascerà invece ilper lasciare il posto allo spagnolo. L'articolo Sky:indalsembra essere ilsu ilNapolista.

SkySport : ???? Serie ?? – 14^ Giornata ?? #NapoliBologna 1-2 ? #Llorente (41’) ? #SkovOlsen (58’) ? #Sansone (80’) ?… - Spazio_Napoli : - Salvato95551627 : RT @Spazio_Napoli: -