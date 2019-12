Oggi conta solo vincere Forza Napoli sempre | restiamo uniti ora più che mai

calciomercato.napoli

(Di sabato 7 dicembre 2019) Editoriale a cura di Massimo Martongelli La terapia intensiva di Ancelotti, la necessità di fare risultato ed il futuro dei calciatori azzurri Più che mai attesa la partita del tardo pomeriggio di, sarà rivelatrice e metterà fine a questa lunghissima settimana surreale napoletana. Pronti I tifosi a modificare la tradizione napoletana che vede nei sabati dicembrini gli azzurri alle prese con lo shopping natalizio, l’eccezione vuole che dalle 17:55 saranno tutti davanti alla TV per capire. Per verificare se la cura Ancelotti ha sortito gli effetti dovuti. Una “terapia intensiva” prescritta dal dottor Ancelotti a partire da mercoledì. Un ritiro quasi spirituale, con lo scopo di isolare tutto e tutti dalle chiacchiere. Dalle polemiche, dai giornalisti, adesso é arrivato davvero il momento di far parlare il campo. Per una volta lasciamo stare le vicende extra ...

