Nuoto | doppietta Carraro-Castiglioni nei 100 rana Pellegrini d’argento

(Di sabato 7 dicembre 2019) Il resoconto della quarta giornata degli Europei diin vasca corta: oro di Martinad’argento. Bronzo Scozzoli. GLASGOW (SCOZIA) – Gli Europei diin vasca corta hanno visto l’Italia assoluta protagonista in questa quarta giornata. Dopo l’argento nei 50, Martinaè riuscita a rompere il tabù e conquistare il primo titolo continentale della carriera nei 100. Una gara perfetta per la primatista italiana in questa distanza che ha preceduto la compagna di squadra Arianna, per unanon pronosticabile alla vigilia.d’argento, Scozzoli di bronzo Federicanella sua gara non è riuscita a conquistare il titolo europeo. Argento per la Divina che negli ultimi metri ha dovuto cedere il passo all’astro nascente britannico Freya Anderson. Il medagliere azzurro ...

lottavonano : RT @ruggierofilann4: #nuoto FANTASTICHE AZZURRE. MARTINA #CARRARO VINCE L'ORO NEI 100 METRI RANA. DOPPIETTA PER L'ITALIA, ARIANNA #CASTIGLI… - Piergiulio58 : Nuoto, Europei vasca corta: Pellegrini argento nei 200 sl. Carraro e Castiglioni, doppietta nei 100 rana. - SmorfiaDigitale : Nuoto, Europei di Glasgow: doppietta Carraro-Castiglioni e per l Italia la medag... -