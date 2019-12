Incidente nel Veronese | auto contro un albero a Bonavicina | tre morti

tg24.sky

(Di sabato 7 dicembre 2019) Gravestradale a, nella bassa. Un’si è schiantataun, finendo poi la sua corsa su un muro. Niente da fare per le persone che erano a bordo: il conducente e due passeggeri. I tre sonosul colpo. L’si è verificato nella frazione di Pilastro. Un altro gravestradale si è verificato nella notte a Siracusa: un’con a bordo 4 ragazzi si è schiantataun pilone. Due di loro hanno perso la vita.

emergency_ong : Sabato scorso abbiamo subito un ennesimo 'incidente' nel nostro Posto di primo soccorso di Andar, in #Afghanistan.… - remo_checola : @GiancarloDeRisi La troveranno morta, in un incidente stradale. Come tutti quelli che, nel nord Europa, si voglion… - telecitynews24 : ?? NOVARA, OPERAIO PRECIPITA DAL PONTEGGIO E MUORE ?? Incidente sul lavoro nel centro città.?? #incidentelavoro… -