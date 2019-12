Come l’intelligenza artificiale combatte il bracconaggio

wired

(Di sabato 7 dicembre 2019) (foto: Getty Images) Visto che non ce ne sono in generale molte, partiamo dalle buone notizie: il declino della popolazione di speciele tigri, gli elefanti e i rinoceronti neri si è recentemente fermato. In alcuni casi, si è addirittura riusciti a invertire una tendenza che in tempi brevi avrebbe portato queste specie all’estinzione. Ma sono solo eccezioni, appunto, all’interno di un quadro generale che continua a essere drammatico. Secondo l’ultimo rapporto del Wwf, la popolazione complessiva di animali vertebrati (mammiferi, uccelli, rettili, anfibi e pesci) è calata del 60% rispetto a 50 anni fa. Le cause sono molteplici: lo svuotamento dei mari a causa della pesca intensiva, la deforestazione, i cambiamenti climatici, l’inquinamento e altre ancora. Eppure,spiega al Financial Times Andrew Terry, responsabile della conservazione per la Zoological Society of London, “per ...

