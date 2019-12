anteprima24

(Di sabato 7 dicembre 2019) Tempo di lettura: 4 minuti(Ce) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della F.I.A.D.E.L., segreteria di Caserta. “Gli operatori ecologici distamane si erano presentati al lavoro con tutti i buoni propositi, concentrando gli sforzi soprattutto per consentire lo svolgimento della manifestazione dell’Immacolata nelle migliori condizioni possibili, nonostante fosse stata confermata l’assemblea sindacale, poiché, l’azienda aveva disertato la riunione convocata in data 06 dicembre 19, a causa di un improvviso malore dell’Amministratore Unico della Falzarano, ma il grande senso di responsabilità manifestato dagli operatori, riducendo anche le ore di assemblea di un’ora, anziché due cosi come erano state richieste, è stato turbato da duedi maggioranza del Comune di, i quali, stando a quanto segnalatoci direttamente dai lavoratori, hanno ...

anteprima24 : ** #Capua: 'Operai minacciati da due #Consiglieri di #Maggioranza' ** - Napoliflash24 : L’almanacco del 5 dicembre: 2007 fiamme nell’acciaierie della ThyssenKrupp, 7 operai muoiono; 1961 auguri a Gianfra… -