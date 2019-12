Caos Libia | l’avvertimento dell’Onu | «Senza pace arriverà un’ondata di migranti»

open.online

(Di sabato 7 dicembre 2019) Lae il conflitto che – di nuovo – la devasta sono al centro degli incontri diplomatici della Conferenza MED – Mediterranean Dialogues, organizzata a Roma dalla Farnesina insieme all’Ispi, l’Istituto per gli studi di politica internazionale e oggi alla sua giornata conclusiva. L’avvertimento – all’Italia e all’Europa tutta – è chiaro: l’alternativa a unadie prosperità «è orribile», e se non cesserà il conflitto «temo un bagno di sangue a Tripoli, temo un grande movimento migratorio di popolazioni, ci saranno masse di sfollati che ricadranno in tutti i Paesi vicini, come Niger, Algeria, Tunisia, Sudan, e temo che andremo ad aggiungere punti controversi a una lista su cui già le grandi potenze non si trovano d’accordo». Le parole di Salamé A fare la lista dei punti critici è l’inviato ...

