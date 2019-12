Bambino spinto Tate Modern | la confessione | “Volevo andare in tv”

notizie

(Di sabato 7 dicembre 2019) La vicenda risale allo scorso 4 Agosto 2019. Jonty Bravery, 17enne londinese (ora ne ha appena compiuti 18), quel giorno, spinse nel vuoto unfrancese di 6 anni dalla terrazza al decimo piano del museodi Londra. Il piccolo era in vacanza nella capitale inglese insieme ai suoi genitori. Ilfrancese volò dal decimo al quinto piano, riportando fratture multiple e anche un ematoma cerebrale. Incredibilmente però, riuscì a sopravvivere. Oggi è ancora sottoposto a lunghe cure mediche e riabilitative. Non può parlare o mangiare, ma sua madre ha detto che “il mio piccolo cavaliere” almeno riesce a sorridere ogni tanto, muovendo un pochino le gambe. Soprattutto ora “può uscire dall’ospedale su una sedia a rotelle“, a differenza di qualche settimana fa. Per il piccolo e le sue cure è stata attivata subito dopo l’incidente una ...

