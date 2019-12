Real Madrid | Zidane su Bale | «Dopo i giorni di riposo non riesce ad allenarsi»

calcionews24

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Il tecnico delha parlato diin conferenza stampa: «dinonadnormalmente» Nuove scintille in casatra Zinedinee Gareth. Il rapporto tra i due è ormai logoro, ma questa volta ha lanciare una provocazione pubblica è stato il tecnico dei blancos in conferenza stampa. «dinonadnormalmente. Il golf? Io faccio l’allenatore, i giocatori sono maggiorenni e sanno cosa devono fare. Non so se i giocatori possano fare qualcos’altro. Non è solo importante, ma mangiare bene e recuperare. Penso che i giocatori lo facciano e qui abbiamo uno dei migliori staff medici», ha concluso. Leggi su Calcionews24.com

pisto_gol : Incredibile Chiellini: ha testualmente detto”Il vero scandalo è stato l’anno scorso, quando il Real Madrid ha DECIS… - TMit_news : De Telegraaf lancia la bomba di mercato ??: niente Italia per van de Beek. In estate il centrocampista dell'Ajax dov… - pisto_gol : Anche la stampa di Madrid si inchina di fronte alla grandezza di LeoMessi?? L’ha deciso il Real Madrid -