L’Inter ha le occasioni | la Roma il gioco Ma nessuno segna | a San Siro è 0-0

(Di venerdì 6 dicembre 2019) A Sanci si aspettava qualcosa in più, alla voce gol ed emozioni. Ne esce, invece, uno 0-0 fin troppo tattico che lascia l’Inter con qualche occasione divorata e lacon la certezza di avere una corteccia durissima, anche quando gli infortuni arrivano in frotte. Con il pari del Meazza l’Inter va a +2 sulla Juve che, però, domani sera all’Olimpico contro la pericolosissima Lazio di Simone Inzaghi può tentare subito il controsorpasso in vetta. Laè quarta e sale a +1 sul Cagliari. Io, tu tiri Il primo tempo, ancor più del secondo, è una specie di prova regina per quelli che ‘fare possesso palla non significa per forza essere pericolosi’. E infatti: la, ridotta ai minimi termini dagli infortuni (perderà anche Santon, dentro Spinazzola), gioca molto meglio, soprattutto nella parte centrale del match, ma di fatto non fa neanche il ...

Vendicsolitario : #lineanotte Mannoni evita accuratamente di dire che 3 occasioni su 4 per l’Inter sono scaturite da altrettanti REGA… - ReteSport : RT @giorgiodean: #InterRoma, gli expected goals da @UnderstatXG. Si evince che: - La Roma ha giocato senza punte vere e l’efficacia è dras… - sbarelloo : Ora dico la mia a mente “fredda”: l’Inter ha pareggiato una partita che l’anno scorso nelle stesse condizioni avreb… -