La Confessione Nove | Fedez a Peter Gomez | “Da J-Ax e Rovazzi ferita profonda Ho avuto

(Di venerdì 6 dicembre 2019) La separazione da due soci, ma soprattutto da due amici, membri di una grande “famiglia acquisita” e “una grande”, nata in “un momento di grande fragilità” e dalla sensazione che chi gli stava accanto si approfittasse di questa debolezza. In questi termini il rapper milaneseracconta a ‘La’ dila rottura, un anno e mezzo fa, con J-Ax, Fabioe un altro collaboratore. “Questo programma si chiama ‘La’ quindi bisogna dirsi tutto. Quindi dobbiamo partire da qui: questa è la foto di J-Ax”, esordisce. “Per me la separazione è avvenuta un anno e mezzo fa, è stata unagrande. Se adesso riesco a parlarne dopo un anno e mezzo è perché ho fatto un percorso – spiega l’ex giudice di X-Factor – Per me è stata unagrande, non ho ...

