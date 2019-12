Jumanji | i segreti della saga

movieplayer

(Di venerdì 6 dicembre 2019) In occasione dell'uscita del nuovo capitolo di- The Next Level, ecco alcune cose che forse non sapevate sul fortunato franchiseSony. Il 25 dicembre i fan italiani potranno vedere in sala- The next Level, nuovo film- qui potete acquistare i biglietti presso i multisala UCI Cinema -basata sull'omonimo libro. Unache si è evoluta, dal gioco da tavolo che imprigionò Alan Parrish nel 1969 al videogame che fa danni nell'incarnazione attuale. Un universo, quello di, nato in circostanze curiose, e non privo di alcuniche forse solo i fan più incalliti conoscono. Per l'occasione abbiamo deciso di fare una panoramica di questi retroscena e dettagli interessanti. Un libro nato per gioco ...