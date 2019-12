Inter Roma 0-0 LIVE | inizia la gara del Meazza

LIVE – Inter-Roma 0-0 : Serie A, Inter-Roma: formazioni, risultato e marcatori. Big match a San Siro. Fonseca recupera Dzeko, emergenza a centrocampo per Conte. MILANO – Serie A, Inter-Roma: formazioni, risultato e marcatori. Big match a San Siro tra i ragazzi di Conte e quelli di Fonseca. Un match chiave anche per la lotta scudetto. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta con noi. (LE PROBABILI FORMAZIONI) Serie A, le formazioni ufficiali di ...

Inter-Roma 0-0 - Zaniolo come falso nove. Lukaku ha recuperato : Inter-Roma, Zaniolo nella foto Ansa MILANO - Campionato italiano di calcio di Serie A , quindicesima giornata. Inter-Roma 0-0, gara in corso,. La Roma scende in campo a San Siro senza tre titolari ...

Roma - Mkhitaryan : «Partita Interessante. Sto sempre meglio» : L’esterno della Roma, Mkhitaryan, torna dal primo minuto nell’importantissima gara contro l’Inter: ecco le sue parole prima del match Henrix Mkhitaryan torna in campo dal primo minuto dopo l’infortunio. Ecco le sue parole a Roma TV prima della gara contro l’Inter. «Sarà una partita interessante, speriamo in un risultato positivo. Sto sempre meglio, la condizione cresce dopo giorno. Spero di essere pronto per i 90 ...

LIVE Inter-Roma 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : si comincia - Lukaku e Lautaro Martinez titolari : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Quella tra Inter e Roma potrebbe essere la prima sfida tra due squadre a raggiungere quota 500 gol in Serie A (al momento sono a 499). 20.30 Ecco le immagini del riscaldamento della Roma: LIVE Inter-Roma - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Zaniolo fa la punta accanto a Perotti e Mkhitaryan : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.24 La Roma ha vinto cinque delle ultime sei gare di campionato (1P); nello stesso periodo l’Inter ha ottenuto lo stesso numero di successi (cinque), meglio ha fatto solo la Lazio (sei). 20.21 Roma (12) e Inter (11) sono le due squadre che hanno segnato più gol su palla inattiva nelle prime 14 giornate di questa Serie A; quella nerazzurra è anche la formazione che ha subito meno reti in questa ...

Inter Roma - Totti e il cucchiaio contro Julio Cesar : «La cosa più difficile» : Francesco Totti ricorda il bellissimo gol contro l’Inter: in porta c’era Julio Cesar ma l’ex attaccante della Roma non si fece intimorire Nel 2005 Francesco Totti, a San Siro, segnò uno dei suoi gol più belli, contro l’Inter. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport. Totti – «In quei momenti scatta un po’ tutto: destrezza, fortuna… Tutto quello che un calciatore pensa in un attimo. Dopo una lunga corsa, un ...

LIVE Inter-Roma - Serie A calcio 2019-2020 in DIRETTA : Pau Lopez va in tribuna - panchina per Dzeko : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.03 L’Inter dovrà far fronte a diverse assenze: oltre a Sensi e Barella, a centrocampo mancherà anche Gagliardini. Scelte obbligate dunque per Conte, che dovrebbe mandare in campo Borja Valero insieme a Brozovic e Vecino. 20.00 Qualche problema anche per la Roma con Lopez e Dzeko non al meglio, loro oltre agli indisponibili Kluivert, Pastore, Fazio, Cristante e Zappacosta. Più che probabile il ...