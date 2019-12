Greta Scarano è Janis Joplin in Tv | «Una delle mie eroine»

vanityfair

(Di venerdì 6 dicembre 2019)è in partenza per la Finlandia. «Adoro il freddo». Mentre lei sarà felicemente al gelo, il 6 dicembre in tv (su Sky Arte alle 21.15) la potremo vedere nella puntata di Io e lei, dedicata a. Un progetto nato con l’intento di ripercorre le vite di la vita e le opere di sei grandi donne del secolo scorso, da Alda Merini a Franca Rame, da Tamara de Lempicka a Marlene Dietrich, da Maria Callas alla, appunto, ognunaquali raccontata da un’attrice diversa.interpretainterpretainterpretainterpretainterpretainterpretainterpretainterpretainterpretaCom’è nato questo accoppiamento tra lei e la ...

