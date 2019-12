Gianfranco Vissani | “Le donne in cucina? Crollano tutte Io le metto in pasticceria”

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 6 dicembre 2019) “Per fare i numeri ci vogliono i pentoloni”. Parola di, che al telefono con Show Food di Radio Radio ha parlato dima non solo. Sono destinate a far discutere le sue dichiarazioni sulle: “Io hoche lavorano in pasticceria. Alcuni lavori come la mantecazione del risotto per esempio, hanno bisogno di forza. Io ho una brigata di 30 cuochi con 8ma. Lenon ce la fanno fisicamente, ma lo capite o no? Io sono cinquant’anni che sono nelle cucine e ancora non capisco ledove stanno. Quelle che lavorano da me vengono lì in pasticceria fanno un po’ de… E poi se ne vanno“. La chef Barbara Agosti, presente in studio, prova a bloccarecon un: “Ora i pentoloni cominciamo a tirarli“ ma lo chef continua con la sua teoria, nonostante l’intervento dei conduttori. L'articolo ...

