Detto Fatto | Jonathan furioso con Amanda Lear | “Merito rispetto!”

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)Kashanian si sfoga contro: “Io do rispetto e pretendo rispetto!” Non si placano le polemiche di questi giorni traKashanian sul rapporto della prima con il noto pittore spagnolo Salvador Dalì. Nella puntata di oggi, 6 dicembre, dil’opinionista ha risposto nuovamente all’artista con un duro sfogo. Nell’ultima puntata del programma di Piero Chiambretti infattisull’argomento aveva risposto: “Io non devo dire niente a.È tutto finto. Menomale che c’è lui che haquesto!” Questa frase e il tono in cui l’ha detta, hannoinfuriare moltissimoche oggi ha risposto: “Io rispetto moltissimo tutti, ho rispetto per il pubblico e per la verità. Io, per amore della verità ho solo riportato ciò che mi è stato. Io do ...

Capezzone : +++AgenziaQuasivero. #Mes, #Bankitalia fa chiarezza+++ Il governatore #Visco fa sapere che ciò che ha detto il gove… - matteosalvinimi : #Salvini: Nel programma del M5S c'era la cancellazione del #Mes. Io non ho cambiato idea. Loro hanno detto “Mai con… - AmbCina : 'Joshua Wong ha distorto la realtà, legittimato la #violenza e chiesto l'ingerenza di forze straniere negli affari… -