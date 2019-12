Autobus in fiamme nella notte | nessun ferito

romadailynews

(Di venerdì 6 dicembre 2019) Roma – A Roma, “per ragioni ancora da accertare”, intorno all’una della scorsa, “su un bus fuori servizio senza passeggeri a bordo che stava rientrandorimessa di Tor Vergata si e’ sviluppato un incendio. L’autista ha provato a spegnere le, che pero’ hanno avvolto la vettura. Sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno estinto l’incendio. La vettura era in servizio da circa 15 anni”. Lo scrive in una nota l’ufficio stampa di Atac. L'articoloinproviene da RomaDailyNews.

