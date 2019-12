Anticipazioni Shameless 10×05 | Frank nei guai Carl diventa papà?

lanostratv

(Di venerdì 6 dicembre 2019)10×05: la trama Prosegue, senza sosta e con un discreto riscontro da parte del pubblico americano, la decima stagione di. Se i primi quattro episodi hanno messo in scena le buffe avventure die Mikey,10×05 racconterà la nuova vita del capostipite dei Gallagher dopo che il suo migliore amico ha deciso di tornare in prigione per assicurarsi le necessarie cure mediche. Come recita la trama ufficiale dell’episodio intitolato “Sparky“,Gallagher sarà impegnato nel difficile tentativo di riorganizzare la sua vita dopo il profondo vuoto lasciato dall’allontanamento di Mikey. I suoi propositi andranno tuttavia in fumo quando alla porta di casa Gallagher si presenterà il marito di Ingrid. Estremamente infuriato e in compagnia di due neonati, il signor Jones chiederà quindi adi prendersi cura dei ...

