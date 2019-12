Ue rinvia il Mes | Gualtieri | Confido in consenso maggioranza

abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Roma - L'Eurogruppo ha raggiunto un "accordo di principio" sulla riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità, che "non è stato finalizzato", ma che richiederà un "lavoro aggiuntivo" all'inizio del 2020 prima di essere firmato. Lo dice il ministro dell'Economia Roberto, dopo la mezzanotte al termine dell'Eurogruppo a Bruxelles. Con l'Eurogruppo di oggi, ha spiegato, "abbiamo raggiunto i tre obiettivi che avevamo: consentire prima della finalizzazione un'espressione del Parlamento italiano, ottenere delle cose su una serie di aspetti, inclusa la subaggregazione dei titoli, ed evitare assolutamente una decisione sull'introduzione di una modifica sul trattamento prudenziale dei titoli di Stato. Questi tre obiettivi sono stati conseguiti e io sono personalmente soddisfatto". "La ...

