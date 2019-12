Radio Marte – Sorpresa Cuesta | ”Berge andrà via a gennaio”

calciomercato.napoli

(Di giovedì 5 dicembre 2019) Intervenuto durante la trasmissione Sport Live,fa importantissime rivelazioni sul futuro del compagno di squadra Carlos, difensore in forza al Genk, ha parlato ai microfoni di, durante la trasmissioneSport Live. Il calciatore ha dichiarato, mentre parlava del futuro del suo compagno di squadra Sander Berge, che il centrocampista nel mirino del Napoli: ”Non ci dice niente. Molti club sono su di lui, però attenzione: sappiamo bene che non sarà con noi dopo gennaio” L'articolo: ”Bergevia a gennaio” Calciomercato Napoli.

